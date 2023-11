München (ots) -Ready to rumble! "The Great Fight Night" geht in die zweite Runde: Bringen die beiden Content Creator CrispyRob (2,03 Mio. Abonnent*innen auf YouTube) und Jonas Ems (2,89 Mio. Abonnent*innen auf YouTube) am 25. November 2023 den PSD Bank Dome in Düsseldorf zum Beben? Wer von ihnen wird zuerst zu Boden gehen und wer kann den Kampf für sich gewinnen? Gastgeber Trymacs (3,4 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) lädt wieder zum spannenden Live-Event "The Great Fight Night" ein - kostenlos und exklusiv am 25. November 2023 ab 17:30 Uhr im Livestream auf Joyn. Vor Ort treten insgesamt vierzehn deutsche Creator*innen in sieben Kämpfen gegeneinander an.CrispyRob zu seinem Kontrahenten Jonas Ems: "Ich trainiere schon über ein Jahr für diesen Kampf, nichts hält mich davon ab, diesen Kampf zu gewinnen."Jonas Ems kontert: "Rob, du hast dich richtig gut vorbereitet - aber ich auch! Ich werde im Ring alles geben, um zu gewinnen. Ich bin gehyped!""The Great Fight Night" am 25. November 2023 ab 17:30 Uhr kostenlos und exklusiv im Livestream. Offizielle Tickets für das beliebte Event im PSD Bank Dome in Düsseldorf gibt es bei Ticketmaster.Bei Fragen zum Live-Event: PEPPERSTARK GmbH, Luana Djuga, Tel.: +49 151 610 31317. luana.djuga@pepperstark.dePressekontakt Joyn: Vanessa Frodl, Tel.: +49 175 181 5848, vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5650317