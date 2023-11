Der starke Anstieg der Aktienmärkte und der deutliche Fall der Renditen haben vier Anhebungen der Zinsen durch die Fed praktisch ausradiert - das wird sichtbar in den financial conditions, die nun wieder auf dem Niveau aus dem Sommer 2022 sind, als die Zinsen 1% tiefer lagen als derzeit. All das hat Konsequenzen: fallen die Renditen, ...

