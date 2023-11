Mainz (ots) -Warum müssen viele Kinder weltweit immer noch hungern? Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte am 20. November reist "logo!"-Moderator Sherif Rizkallah für das "logo! extra: Wenn Kinder hungern" nach Madagaskar, eines der am stärksten von Hunger betroffenen Länder weltweit. Außerdem spricht er für "logo!" in Genf mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk. "Es wird nicht genug getan, um den Hunger auf der Welt zu bekämpfen", so Türk im Interview.Im Jahr 2015 hatte sich die Weltgemeinschaft ein gemeinsames Ziel gesetzt: Bis 2030 soll weltweit niemand mehr hungern müssen. Nun ist bereits die Hälfte der Zeit vergangen, doch noch immer haben mehr als 700 Millionen Menschen auf der Welt, darunter sehr viele Kinder, zu wenig zu essen. "Es ist so wichtig, dass wir alles daransetzen, dass das eines der großen Ziele ist. Nicht nur im Hinblick auf 2030, sondern auch darüber hinaus. Hunger darf es auf dieser Welt im 21. Jahrhundert nicht mehr geben. Daran müssen wir alle arbeiten", betont Volker Türk im Gespräch mit Sherif Rizkallah.Eine Auskopplung des Interviews mit Volker Türk gibt es in der "logo!"-Sendung am Montag, 20. November 2023, um 19.50 Uhr bei KiKA zu sehen. Bereits ab Donnerstag, 16. November 2023, 15.00 Uhr, ist das "logo! extra: Wenn Kinder hungern" in der ZDFmediathek abrufbar. Am Montag, 20. November 2023, um 19.25 Uhr, läuft die Sendung bei KiKA. Darin will Sherif Rizkallah bei seinen Gesprächen mit Kindern und ihren Familien in Madagaskar herausfinden, welche Auswirkungen die Hungersnot auf ihr Leben hat und wie Organisationen vor Ort versuchen, die Situation für die Menschen zu verbessern. "'Essen oder Schule?', das sollte im 21. Jahrhundert keine Frage mehr sein. An keinem Ort der Welt. Doch leider sieht die Realität anders aus", so Rizkallah. "Tag für Tag müssen Kinder im Süden Madagaskars mit weniger als einer Mahlzeit auskommen."In der ZDFmediathek wird die Sondersendung ab Donnerstag, 16. November 2023, ergänzt durch eine ausführliche Themenseite mit zusätzlichen Infos zum Thema Hunger, Sherif Rizkallahs Reise und seinem Interview mit Volker Türk.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Mailin Erlinger, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-14588 oder per E-Mail an erlinger.m@zdf.de sowie Anja Weisrock, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 70-12154 oder per E-Mail an weisrock.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12154.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/wenn-kinder-hungern) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:- die Biografie von Sherif Rizkallah (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/rizkallah-sherif)- die Pressemappe zu "logo!" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/logo)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5650331