Bewegt sich der DAX bald wieder zu der magischen Marke von 16.000 Punkten? Und was treibt den deutschen Leitindex am Donnerstag? Außerdem im Fokus: die Aktien von MorphoSys und HelloFresh. Der wieder erstarkte DAX setzt seinen Kursanstieg auch am Donnerstag fort. Wenige Minuten nach dem Xetra-Start verzeichnete er ein Plus von 0,36 Prozent auf 15 804,39 Punkte. Von den Kursverlusten, die in der Zeit ab dem Rekordhoch Ende Juli bis Ende Oktober aufgelaufen ...

