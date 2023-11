News von Trading-Treff.de Die Aktie von Cisco ist gestern nachbörslich als Reaktion auf die Veröffentlichung des Quartalsberichts um gut 11 Prozent abgestürzt. Expedia hingegen wurden nach den Zahlen gekauft und ist seitdem in einen schönen Bullrun unterwegs. Was dahintersteckt, welche Auskünfte die Charttechnik gibt und welche News es zum fallenden Ölpreis gibt, sind Themen in der heutigen Ausgabe von "Tickmill's täglichen Tradingideen". Cisco ...

Den vollständigen Artikel lesen ...