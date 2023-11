Bonn (www.anleihencheck.de) - Im September wuchs die Wirtschaft Großbritanniens um 0,2 Prozent, was zur Folge hatte, dass das BIP in Q3 stagnierte, so die Analysten von Postbank Research.Analysten hätten eine leichte Schrumpfung erwartet. In Q2 sei die britische Wirtschaft noch um 0,2 Prozent gewachsen. Am Arbeitsmarkt halte der Aufwärtsdruck auf die Löhne mit einem Anstieg um 8,1 Prozent zum Vorjahr auch im August an. ...

