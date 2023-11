Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Daten zur Inflationsentwicklung im Vereinigten Königreich überraschten positiv, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation sei mit 4,6% im Oktober deutlich gesunken und sei somit auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2021. Noch im Vormonat seien die Verbraucherpreise um 6,7% im Jahresvergleich gestiegen. Der Markt gehe derzeit davon aus, dass der Zinsgipfel in Großbritannien mit 5,25% erreicht sei. Der EUR/GBP-Kurs notiere derzeit um 0,8745. (16.11.2023/alc/a/a) ...

