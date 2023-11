In China wurde im vergangenen Monat bei den Verkäufen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden ein weiterer neuer Rekordwert erreicht. Laut Zahlen der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) erreichte der Absatz der sogenannten New Energy Vehicles (NEVs) im Oktober rund 956.000 Einheiten. Damit waren es im Oktober nochmals 52.000 Fahrzeuge mehr als im bisherigen Rekordmonat September 2023, was ein Plus von 5,75 Prozent bedeutet. Im Jahresvergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...