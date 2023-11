Die US-Regierung kündigt weitere 3,5 Milliarden Dollar an Fördermitteln zur Stärkung der inländischen Batterieproduktion an. Es handelt sich dabei um die zweite Subventionsrunde in diesem Bereich. Die erste erfolgte 2022. Die Biden-Administration kündigt an, bis zu 3,5 Milliarden Dollar (rund 3,2 Milliarden Euro) aus dem nationalen Infrastrukturgesetz zu reserieren, "um die inländische Produktion von modernen Batterien und Batteriematerialien anzukurbeln". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...