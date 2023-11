Gelnhausen (ots) -In dem Fantasyroman "Neira - Der verborgene Mond" von Susan Ottiger geht es um die fünfzehnjährige Chiara, die sich nichts sehnlicher wünscht, als ein ganz normaler Teenager zu sein. Doch seit Wochen wird sie von immer stärker werdenden Albträumen von Naturkatastrophen heimgesucht, die ganze Landstriche verwüsten und unzählige Opfer fordern.Als eine Vision sie auf eine Waldlichtung führt, gerät sie in einen Hinterhalt und wird nach Neira, dem bisher verborgenen Mond der Erde, gebracht. Die beiden Entführer erzählen Chiara, dass sie die Macht habe, einen Krieg zwischen den naturverbundenen Völkern Neiras zu verhindern. Chiara weigert sich zu glauben, dass sie eine Trägerin der Macht ist, und will nur eines: zurück auf die Erde. Ausgerechnet einer ihrer Entführer, der geheimnisvolle Sairo, bietet ihr an, sie zurückzubringen.Erst als der fragile Frieden auf Neira endgültig zu brechen droht und sich eine neue Naturkatastrophe aus ihren Albträumen ankündigt, ahnt Chiara, dass sie mehr mit dieser unbekannten Welt verbindet, als sie bisher gedacht hat ...Zum Buch:Neira - Der verborgene Mondvon Susan OttigerISBN Print: 9783757969820ISBN eBook 978-3-033-10121-0Autorin über das Buch:"Ich wünsche den Leserinnen von "Neira - Der verborgene Mond", dass sie nicht nur in eine fantastische Welt reisen können, sondern dass sie zusammen mit mir ein klitzekleinwenig den Gedanken an eine grünere Zukunft teilen."Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite https://susanottiger.ch/ finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100077401/100913479