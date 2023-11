Die HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) sackt am Donnerstagsmorgen um über -12% in den Kurskeller und führt mit großem Abstand die Verliererliste im Nebenwerteindex MDAX an. Unerwartet schlechte Nachrichten sind keine Seltenheit beim Berliner Kochboxenversand. Doch mit welcher Nachricht schockiert HelloFresh diesmal die Börse? HelloFresh vorgestellt Die HelloFresh SE ist ein Anbieter sogenannter "Kochboxen". Dabei handelt es sich um Pakete mit vorbereiteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...