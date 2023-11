© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nati Harnik



Warren Buffetts Berkshire Hathaway verkaufte im vergangenen Quartal während des volatilen Marktes eine Reihe von Aktien, wie aus einem neuen behördlichen Bericht hervorgeht.In einem behördlichen Bericht, der seine in den USA börsennotierten Aktienbestände zum 30. September auflistet, hat Berkshire Hathaway bekanntgegeben, keine Anteile an General Motors und Procter & Gamble mehr zu halten. Im Juni hatte Berkshire noch Anteile in Höhe von 848 Millionen US-Dollar und 48 Millionen US-Dollar gemeldet. Außerdem meldete Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft eine Reduktion der Amazon-Beteiligung um fünf Prozent. Wie Reuters berichtet, scheint Berkshire auch eine Beteiligung von 621 Millionen …