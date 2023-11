Gestern nach Börsenschluss hat HelloFresh (HF) den Ausblick für das Geschäftsjahr 23 gekürzt. Dies kommt überraschend, da das Unternehmen seine ursprüngliche Prognose erst vor 3 Wochen bestätigt hatte. Das Unternehmen führte Probleme im Nordamerika-Segment an. Neben Kapazitätsengpässen aufgrund längerer Wartungsarbeiten in einer Produktionsstätte in Illinois kam es auch zu vorübergehenden Engpässen in der neuen Anlage in Arizona, die ein Eckpfeiler der Zuversicht von HF war, die ursprüngliche Prognose erfüllen zu können. Aufgrund des geringer als erwartet ausgefallenen Umsatzwachstums und höherer Betriebskosten im laufenden Quartal senkte HF seine Umsatzwachstumsprognose auf nunmehr 2-5% (in c.c.) und erwartet ein adj. EBITDA zwischen EUR 430-470 Mio. Vor dem Hintergrund des gesenkten Ausblicks hat AlsterResearch die Schätzungen reduziert. Angesichts eines nur marginalen Rückgangs des DCF-gestützten fairen Werts bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihr BUY-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 28,00. Es könnte jedoch einige Zeit dauern, bis der Markt wieder Vertrauen fasst. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/HelloFresh%20SE





