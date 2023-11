Altdorf (www.anleihencheck.de) - Orascom Development Holding: Gute operative Performance trotz der Abwertung des EGP und steigender Zinsen - AnleihenewsDie Ergebnisse von ODH (ISIN CH0038285679, WKN A0NJ37) in den ersten neun Monate des Jahres zeigten einmal mehr die Fähigkeit des Managements, wertschöpfende Geschäfte erfolgreich zu konsolidieren und Synergien zwischen den Destinationen zu nutzen, während ein profitables Kerngeschäft über alle Konjunkturzyklen hinweg aufrechterhalten wird, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

