Das International Council on Clean Transportation (ICCT) hat eine Studie über die Kosten verschiedener Lkw-Technologien und Kraftstoffoptionen in Europa veröffentlicht. Das Hauptergebnis: Batterie-betriebene Lkw werden voraussichtlich für die meisten Lkw-Klassen bis 2030 die kostengünstigsten Wegbereiter zur Dekarbonisierung sein. Noch ist offen, welche Antriebe im Lkw-Bereich in Zukunft Marktanteile gewinnen werden. Entscheidend wird die Entwicklung ...

