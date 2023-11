Interview mit Martin Berg von "Martin Berg Finance", Finalist beim Jungmakler Award 2023Hi Martin, wie bist du dazu gekommen, Versicherungs- und Finanzberater zu werden?Tatsächlich über eine Unternehmens-Kurzvorstellung durch einen Freund während des Deutsch-Leistungskurses in der 12. Klasse. So saß ich kurze Zeit später im Oktober 2017 im Büro eines Strukturvertriebes in Kassel. Nach Exkurs im Angestelltentum habe ich seit Mitte 2019 dort meine Spezialisten-Karriere gestartet.Eine deiner Zielgruppen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...