Ein Artikel von Karin Baumeier, LL.M., Rechtsanwältin und Gründerin der Kanzlei Baumeier Spezialisiert auf D&O und Financial LinesMan kann nie genug Deckungssumme in der D&O haben, da Vermögensschäden unbegrenzt hoch sein können. Statistisch werden ca. 70% der D&O-Deckungssumme allein für die Abwehrkosten verbraucht. Schon aus diesem Grund ist es sinnvoll, einige Gefahren zusätzlich separat abzusichern, um die D&O-Deckungssumme für das Großschadenrisiko des Unternehmensleiters nicht auf "Nebenschauplätzen" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...