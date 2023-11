HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rational anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 630 auf 640 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Fraser Donlon bezeichnete die Profitabilität des Großküchenausstatters in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als solide. Der Auftragsbestand sei weiter rückläufig und bewege sich damit auf ein normalisiertes Niveau zu./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 18:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007010803

