Multitude hat seine Q3-Zahlen veröffentlicht, die in allen Segmenten hervorragend ausgefallen sind. Der Umsatz stieg im 3. Quartal um 7,2% auf EUR 57,9 Mio. und das EBIT verbesserte sich überproportional um 27,3% auf EUR 11,6 Mio. im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung wurde von allen drei Segmenten getragen, was darauf hindeutet, dass das Geschäft weiterhin gesund ist. Darüber hinaus berichtet Multitude über eine robuste Zahlungsmoral seiner Kunden, was durch eine stabile Wertberichtigungsquote unterstrichen wird. AlsterResearchs Analysten glauben, dass das Unternehmen auf gutem Wege ist, seine Prognose von EUR 45 Mio. EBIT (eAR EUR 43,5 Mio.) zu erreichen. Unter Berücksichtigung der EBIT-Zahlen für die ersten neun Monate von EUR 32,5 Mio. werden im vierten Quartal nur EUR 12,5 Mio. benötigt, was nach Meinung der Analysten keine Herausforderung für Multitude darstellt. Weitere Einblicke erwarten die Analysten von AlsterResearch auf dem Capital Markets Day von Multitude, der am Dienstag, den 21. November um 10:00 Uhr MEZ stattfindet. Nach der Feinjustierung der Umsatzannahmen bleibt AlsterResearchs Rating KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 11,10. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE





