Zürich (www.fondscheck.de) - Swisscanto: Niederlassung in Frankfurt mit neuem Leiter - FondsnewsDie Niederlassung der Swisscanto Asset Management International S.A. in Frankfurt am Main erhielt per 10. November 2023 einen neuen Leiter, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...