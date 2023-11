Dermapharm (DMP) meldete einen zufriedenstellenden Geschäftsverlauf in 9M 2023. Die Zahlen wurden vor allem durch die Konsolidierung der französischen Tochter Arkopharma getrieben, die zusammen mit einem soliden organischen Beitrag die Auswirkungen der Einstellung der Impfstoffproduktion seit dem ersten Quartal mehr als ausglich. Die Umsätze stiegen in den ersten neun Monaten um 18% im Vergleich zum Vorjahr, aber eine Verschiebung des Produktmixes hin zu Produkten mit niedrigeren Margen führte zu einem schwachen Anstieg des bereinigten (adj.) EBITDA um 2% im Vergleich zum Vorjahr und einem Rückgang der Marge um 4,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Der ausgewiesene Nettogewinn sank in den ersten neun Monaten um 38% gegenüber dem Vorjahr, was auf Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Entkonsolidierungen und einem Anstieg der Finanzaufwendungen für einen neuen Konsortialkredit zurückzuführen ist. Dennoch sind die Analysten von AlsterResearch der Ansicht, dass sich das Geschäft von DMP in der neuen Normalität nach der Pandemie gut entwickelt, und das Management hat sein Ziel bekräftigt, das obere Ende der Prognosespannen für Umsatz und adj. Zu erreichen. AlsterResearch belässt das Kursziel bei EUR 49,00, was die Analysten von AlsterResearch dazu veranlasst, ihr Rating angesichts der Kursschwäche der Aktie in den letzten Monaten von HALTEN auf KAUFEN anzuheben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter research-hub.de/companies/Dermapharm%20Holding%20SE





