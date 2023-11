Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In der aktuellen Handelswoche richtete sich der Blick der Anleger in die USA, so die Börse Stuttgart.Am Dienstag seien dort frische Inflationsdaten veröffentlicht worden. Im Oktober sei die Teuerungsrate demnach von 3,7 auf 3,2% gesunken und somit deutlicher als von Experten erwartet. Diese seien von einer US-Inflation in Höhe von 3,3% ausgegangen. Marktbeobachter würden nun vermehrt davon ausgehen, dass die Notenbanken keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen würden. Dementsprechend reagiere der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) mit einem Anstieg auf 130,80 Prozentpunkte, nachdem es zu Wochenbeginn noch auf 129,35 Punkte nach unten gegangen sei. (Bonds Weekly Ausgabe vom 16.11.2023) (16.11.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...