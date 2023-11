Der weltbekannte Dividenden-Aristokrat kriegt heute heftig eins auf die Mütze. Um welche Aktie es sich handelt und was Anleger jetzt tun sollten. Die Walmart-Aktie notiert heute vorbörslich mehr als 7 Prozent im Minus. Dabei dürfte sich der Dividenden-Aristokrat aus den USA in vielen Depots befinden. Denn Walmart steigerte die Dividenden in den vergangenen 50 Jahren immer und ist eine der sichersten Aktien der Welt. Doch warum kommt es jetzt zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...