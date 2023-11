In dieser Woche haben zahlreiche Wirtschaftsdaten den Markt bewegt. Besonders im Fokus standen die Verbraucher- als auch Erzeugerpreise aus den USA. In Deutschland hat sich der ZEW-Konjunkturindex stärker aufgehellt als erwartet und sorgte damit für Optimismus bei den Anlegern. Ob die Zuversicht mit Blick auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland berechtigt ist, erklärt Carsten Mumm von Donner & Reuschel. Der Chefvolkswirt ordnet die jüngsten Daten ein und skizziert die Folgen für die Aktienmärkte. Ob nach den abgeschwächten Inflationsdaten aus Übersee noch Handlungsbedarf für die Federal Reserve besteht und welche Branchen zum Jahresende spannend für Börsianer werden, erfahren Sie im Interview.