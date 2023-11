Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat seine Expansionspläne in der deutschen Pharmalandschaft mit der Ankündigung eines neuen Produktionsstandorts in Rheinland-Pfalz konkretisiert. Die Errichtung dieser Anlage markiert einen signifikanten Schritt in der Stärkung des lokalen Wirtschaftsgefüges und bietet Perspektiven im Zukunftsmarkt der Adipositasbekämpfung.Eli Lilly plant eine Investition im einstelligen ...

