Die 46. Kalenderwoche endet ruhig. Generali, Volkswagen und Lang & Schwarz legen ihre Zahlen vor. Die Baugenehmigungen in Deutschland, der Einzelhandelsumsatz in Großbritannien, die Verbraucherpreise in der Eurozone und die Baubeginne und -genehmigungen in den USA sind die Konjunkturhighlights. Fitch, Moody's und S&P nehmen die Bonität ...

