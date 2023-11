Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte erleben derzeit eine Phase hoher Volatilität, insbesondere bei den zehnjährigen Renditen von Staatsanleihen der USA und Deutschlands, so Dr. Tariq Chaudhry, Analyst der Hamburg Commercial Bank.Die T-Notes würden aktuell bei 4,55% notieren, während die Bunds bei 2,65% lägen. Diese Renditen hätten besonders sensibel auf die in den USA - nach jüngsten Veröffentlichungen - langsamer als erwartet steigenden Inflationsraten reagiert, wobei die T-Notes sogar zeitweise um 20 Basispunkte auf 4,42% und die Bunds um 15 Basispunkte auf 4,57% gesunken seien. Die Marktteilnehmer scheinen anzunehmen, dass der Höhepunkt der Zinsniveaus in den USA und Deutschland nun tatsächlich erreicht sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...