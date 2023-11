Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter gefallen. Verglichen mit der Entwicklung am Vortag ging es mit den Notierungen am Ölmarkt aber nur noch leicht nach unten. Gegen Mittag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 80,98 Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI zur Lieferung im Dezember fiel um 21 Cent auf 76,45 ...

