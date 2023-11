© Foto: Matt Hunt - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die Aktien von Burberry verzeichneten am Donnerstag einen Einbruch von circa neun Prozent, nachdem das Unternehmen vor niedrigeren Betriebsgewinnen für das Gesamtjahr gewarnt hatte.Diese Warnung ist auf die weltweit nachlassende Dynamik im Luxusgütermarkt zurückzuführen. Burberry teilte mit, dass der Betriebsgewinn voraussichtlich am unteren Ende der Markterwartungen liegen und auch das Umsatzziel eines niedrigen zweistelligen Wachstums möglicherweise nicht erreicht werde. In seinem jüngsten Quartalsbericht gab das britische Luxusmodehaus bekannt, dass das Wachstum der vergleichbaren Umsätze in den Geschäften auf lediglich ein Prozent zurückgegangen ist, ein starker Kontrast zum …