Evaxion präsentiert heute ein neuartiges KI-Modell zur Vorhersage des Ansprechens von Patienten auf eine Standard-Krebsimmuntherapie

Das Modell zeigt ein vielversprechendes Potenzial zur Verbesserung der Patientenergebnisse und zur Senkung der Gesundheitskosten und ist für breitere Anwendungen skalierbar

Evaxion wird einen partnerschaftlichen Ansatz für ein kommerzielles Angebot verfolgen



KOPENHAGEN, Dänemark, Nov. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) ("Evaxion" oder das "Unternehmen"), ein im klinischen Stadium tätiges TechBio-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Impfstoffen auf Basis von AI-Immunology spezialisiert hat, stellt auf der Biomarkers & Precision Oncology Europe Konferenz in Berlin zum ersten Mal sein KI-Modell vor, das das Ansprechen von Patienten auf eine Krebsimmuntherapie vorhersagen kann.

Der breite Einsatz von Immuntherapeutika, sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, hat die Krebsbehandlung erheblich vorangebracht. Ihre Wirksamkeit ist jedoch begrenzt, die Erfolgsquote liegt bei den meisten Krebsarten bei etwa 15 %. Diese inhärente Herausforderung unterstreicht die kritische Notwendigkeit eines zuverlässigen Ansatzes zur Identifizierung der Patienten, die von einer Standard-Krebsimmuntherapie profitieren werden. Dies kann die Ergebnisse für die Patienten verbessern und die Kosten im Gesundheitswesen senken.

"Als ich zu Evaxion kam, war ich begeistert von der Fülle an Möglichkeiten, das Leben von Patienten mit lebensbedrohlichen Krankheiten zu verbessern. Aufbauend auf den Kernkompetenzen von Evaxion haben wir ein KI-Modell entwickelt, das vielversprechende Ergebnisse bei der Vorhersage von Patienten zeigt, bei denen das Risiko besteht, dass die Krankheit während der Behandlung mit Checkpoint-Inhibitoren fortschreitet, was ein früheres Eingreifen mit alternativen Behandlungen ermöglicht", kommentierte Christian Kanstrup, Chief Executive Officer von Evaxion.

Herr Kanstrup fügte hinzu: "Mit der Entwicklung unseres ersten Modells zur Vorhersage des Ansprechens auf Checkpoint-Inhibitoren wollten wir die Ergebnisse für Patienten verbessern und die wachsende Belastung des Gesundheitswesens angehen. Das Modell stützt sich auf unsere einzigartige AI-Immunology-Plattform, baut auf unseren bestehenden Kernkompetenzen auf und ist Teil der "Responder"-Säule unserer Unternehmensstrategie. Die heutige Präsentation ist der erste Schritt auf unserem Weg zu diesem Ziel. Wir werden ein kommerzielles Angebot entwickeln, bei dem Zusammenarbeit und Partnerschaften eine wichtige Rolle spielen werden, um unsere Vision eines kostengünstigeren und effizienteren Gesundheitssystems zu verwirklichen und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern."

Über EVAXION

Evaxion Biotech A/S ist ein bahnbrechendes TechBio-Unternehmen, das auf seiner KI-Plattform basiert: AI-Immunology. Die proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von AI-Immunology hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen personalisierten Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische Pipeline für Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und seine bahnbrechende AI-Immunology-Plattform und Impfstoff-Pipeline besuchen Sie bitte unsere Website .

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter "zielen", "glauben", "erwarten", "hoffen", "anstreben", "beabsichtigen", "können", "könnten", "antizipieren", "erwägen", "fortsetzen", "schätzen", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "werden", "können haben", "wahrscheinlich", "sollten" und "würden" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen und klinischen Studien; die Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der Inflation, und die Auswirkungen der weltweit anhaltenden COVID-19-Pandemie und des anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland und im Nahen Osten auf unser Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commissionverfügbar sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.