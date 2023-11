Die Stimmung unter Anleger ist so positiv wie seit Monaten nicht mehr. Entsprechend freundlich ist auch das Börsenumfeld und Aktien steigen auf breiter Front an. Auch die Dividendenperle Verizon hat nach einer längeren Durststrecke einen starke Rebound gemeistert. Dank der Umkehrformation und einem frischen Kaufsignal sollten Anleger einen Blick auf den Titel werfen.Auch zur Wochenmitte haben moderate Inflationsdaten für Kursgewinne am US-Aktienmarkt gesorgt. Die Aufschläge fielen am Mittwoch jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...