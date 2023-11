Die Walmart-Aktie (WKN: 860853) verliert am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel -6,5%, und das trotz der positiven Signale des Konkurrenten Target. Was steckt dahinter? Und wie sollten Anleger mit dem umsatzstärksten Unternehmen der Welt jetzt umgehen? Walmart vorgestellt Walmart ist ein weltweit tätiger US-amerikanischer Einzelhandelskonzern mit Sitz in den USA. Mit seinen großflächigen Supermärkten verfügt er über fast alle Produkte des täglichen ...

