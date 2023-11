Groß, flauschig und super niedlich. Die Rede ist nicht von Christoph Zwermann, sondern von Pandas. Den USA kehrten die prächtigen Säugetiere den Rücken und reisten zurück in ihre Heimat China. Grund dafür ist ein ausgelaufenes Freundschaftsprogramm zwischen der Volksrepublik und den Vereinigten Staaten von Amerika. Trotzdem reichten sich US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping jetzt die Hand. Was bei dem Treffen in Kalifornien besprochen wurde, verrät Börsenexperte Zwermann. Er skizziert, wie es um die Handelsbeziehungen der beiden Wirtschaftsmächte steht und was Anleger daraus schließen können. Außerdem spricht der Charttechniker über die jüngsten Entwicklungen beim DAX und Dow Jones. Mehr dazu und zu weiteren Werten erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe der Zwermann-Analyse.