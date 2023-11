Genf (ots) -Im Jahr 2022 hat die SIFEM, Swiss Investment Fund for Emerging Markets, bedeutende wirtschaftliche, soziale und ökologische Wirkungserfolge in Entwicklungsländern erzielt. Über 600 Unternehmen im Investitionsportfolio von SIFEM unterstützten mehr als 483'000 Arbeitsplätze, erhöhten ihre Finanzierungen für Kleinstunternehmer um 7% und für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) um 15%, trugen zu einer Erhöhung der lokalen Steuerzahlungen um 12% bei und produzierten 5'159 GWh saubere Energie.Die Wirkungsziele von SIFEM basieren auf der aktuellen Strategie der internationalen Zusammenarbeit des Bundes. Als Instrument der wirtschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz unterstützt die SIFEM den Privatsektor in Entwicklungsländern und dessen Integration in die Weltwirtschaft und fördert so Wirtschaftswachstum und nachhaltige Entwicklung. Teile der Investitionen tragen ausserdem zur Bewältigung der globalen Klimaherausforderungen bei.Unterstützung von ArbeitsplätzenIm Jahr 2022 unterstützten die von SIFEM mitfinanzierten Unternehmen 483'253 Arbeitsplätze, was einem Anstieg von 11% gegenüber 2021 entspricht. Die SIFEM ist spezialisiert auf langfristige Finanzierungen für KMU und andere schnell wachsende Unternehmen, um das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Entwicklungsländern zu fördern. Die Investitionen von SIFEM tragen zur Verbesserung des Lebensstandards bei, da Arbeitsplätze die Ernährungsunsicherheit reduzieren, die Gesundheit und das Wohlbefinden verbessern und zum Aufbau des sozialen Zusammenhalts beitragen.Förderung der sozialen InklusionDie Finanzinstitute im Anlageportfolio von SIFEM verzeichneten ein Wachstum ihres Mikrokredit- und KMU-Kreditportfolios um 7% bzw. 15% und boten damit unterversorgten Bevölkerungsgruppen Zugang zu wichtigen Finanzdienstleistungen. Diese ermöglichen es Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU), in ihr Geschäft zu investieren, ihr Einkommen besser zu steuern und ein finanzielles Sicherheitsnetz zu schaffen.Zugang zu Finanzdienstleistungen bedeutet auch verbesserte Gleichstellungsmöglichkeiten. Um die Schaffung wirtschaftlicher Möglichkeiten für Frauen zu fördern, unterstützt die SIFEM 2X Global. Diese Initiative zielt darauf ab, Gender-Lens-Investments zu fördern und die Finanzierungslücke zu schließen, mit der Frauen weltweit konfrontiert sind. 43 % der im Jahr 2022 von SIFEM getätigten Investitionen entsprachen dieser Initiative. Ausserdem sind 34% der unterstützten Arbeitsplätze Frauen zugeordnet.Klimaschutz und Anpassung an den KlimawandelDie SIFEM setzt sich dafür ein, den dringenden Bedarf an Klimaschutzmassnahmen zu decken und ein inklusives, kohlenstoffarmes Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Entwicklung in Schwellenländern zu unterstützen. Im Einklang mit ihren strategischen Zielen stellt die SIFEM mindestens 25% der neuen Investitionen zur Förderung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel bereit und richtet alle neuen Investitionen an den Zielen des Pariser Abkommens aus. Im Jahr 2022 tätigte die SIFEM drei neue Klimainvestitionen in nachhaltiges und bezahlbares Wohnen, Agrartechnologie und erneuerbare Energien in Asien und Lateinamerika.Im Jahr 2022 produzierten die SIFEM-Portfoliounternehmen insgesamt 5'159 GWh saubere Energie, was dem Stromverbrauch von 800'000 Schweizerinnen und Schweizern in einem Jahr entspricht. Die erzeugte erneuerbare Energie und die Bemühungen anderer Projekte zur Reduktion der Treibhausgasemissionen haben dazu geführt, dass die Unternehmen im Portfolio von SIFEM den Ausstoss von 4,9 Millionen Tonnen Treibhausgasen vermieden haben.Finanzierungslücken schliessenFast drei Viertel des Anlageportfolios von SIFEM konzentrierten sich auf Asien und Afrika, darunter Investitionen in 23 LDCs (am wenigsten entwickelte Länder). Die SIFEM unterstützt auch Länder mit mittlerem Einkommen, in denen Privatsektorunterstützung zur wirtschaftlichen Entwicklung nötig ist.Jörg Frieden, Verwaltungsratspräsident: "Als Entwicklungsfinanzierungsinstitution hat die SIFEM die Aufgabe, Finanzierungslücken zu schliessen und das Wachstum des Privatsektors in Schwellenländern zu unterstützen. Durch den Nachweis finanzieller Nachhaltigkeit und positiver Wirkung helfen SIFEM-Investitionen weitere Investoren zu mobilisieren. Die Investition von SIFEM in den ukrainischen Fonds Horizon Capital ist vor diesem Hintergrund zu sehen: Sie erkennt den dringenden Bedarf an bezahlbarem Kapital in einem Markt, in dem die Zinsen unerschwinglich hoch sind und der Zugang zu Kapital knapp ist. Diese strategische Investition steht nicht nur im Einklang mit unserem Engagement für die Schaffung von Arbeitsplätzen mit nachhaltiger Wirkung, sondern zeigt auch die Kraft der Partnerschaft in schwierigen Zeiten."-----Weitere Informationen über die SIFEM, ihre Resultate und Reportingmethoden entnehmen Sie bitte dem 2023 Impact Report (https://sifem.ch/fileadmin/user_upload/sifem/pdf/en/Reports/SIFEM_Impact_Report_2023_Web.pdf) (auf Englisch).Über SIFEMDie SIFEM ist die Schweizerische Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft. Sie befindet sich im Besitz des Bundes und ist integraler Bestandteil der Strategie der internationalen Zusammenarbeit der Schweiz. Die SIFEM bietet KMU und anderen schnell wachsenden Unternehmen in Entwicklungsländern langfristige Finanzierungen über Finanzintermediäre an. Ziel ist es, Armut zu reduzieren und nachhaltige, integrative und widerstandsfähige Volkswirtschaften zu fördern, indem mehr Arbeitsplätze geschaffen und gesichert, die Chancen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen verbessert und Projekte für einen gerechten Übergang zu einer grüneren Wirtschaft unterstützt werden. Die SIFEM richtet ihre Investitionen an internationalen Umweltzielen aus, um die globale Klimakrise zu bewältigen. SIFEM schliesst Finanzierungslücken und hilft privates Kapital für Projekte zu mobilisieren, wo der Zugang zu Finanzierung erschwert ist.Per Ende 2022 beläuft sich das Investitionsportfolio von SIFEM auf USD 451 Mio. und finanziert damit direkt und indirekt 612 Unternehmen in 80 Ländern. Seit ihrer Gründung hat die SIFEM Zusagen in Höhe von fast USD 1,3 Milliarden gemacht.Pressekontakt:SIFEM AGMirjam Garzon, SIFEM Deputy Head Business Services ManagementE: mirjam.garzon@sifem.chT: +41 22 552 79 13www.sifem.chOriginal-Content von: SIFEM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058987/100913513