Der Euro hat sich am Donnerstag positiv entwickelt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0882 US-Dollar. Das Tagesplus nach Bekanntgabe der US-Konjunkturdaten beträgt 0,3 Prozent. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0868 Dollar festgesetzt.Die Finanzmärkte zeigten sich optimistisch und ließen den US-Dollar fallen, was EUR/USD näher an 1,0900 und damit auf ein Mehrmonatshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...