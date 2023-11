Es klingt so simpel: Man verkauft das Teure und kauft das Billige. Fertig ist der Börsenerfolg und die Kohle stapelt sich auf dem Konto.Merkwürdigerweise klappt das aber irgendwie nicht, sonst wären ja Börsianer per se reich und erfolgreich und würden nicht zu Großteilen der Indexentwicklung abgeschlagen hinterherhecheln. Also, woran liegt's und wie kann man es besser machen?"Früher habe ich meine Gewinneraktien verkauft, um meine Verlierer aufzustocken. Meine Renditen verbesserten sich dramatisch, als ich lernte, dass der Aktienmarkt genau die gegenteilige Strategie belohnt."(Brian Feroldi)Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...