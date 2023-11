Cisco muss Umsatzprognose herabsetzen, Aktie stürzt ab

Werbung







Das US-amerikanische Telekommunikationsunternehmen aus Kalifornien veröffentlichte am Mittwoch seine Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal. Schon nach dem ersten Quartal muss das Unternehmen seine Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr nach unten hin korrigieren.



Statt eines Umsatzes in der Spanne von 57 bis 58,2 Milliarden US-Dollar, welcher den Aktionären vor dem Geschäftsjahr in Aussicht gestellt wurde, hat das Unternehmen nun für das bis August 2024 laufende Geschäftsjahr eine Umsatzspanne von 53,8 bis 55 Milliarden US-Dollar angegeben. Besonders ein Rückgang der Bestellungen schwächt laut eigenen Angaben den Umsatz des Konzerns. In Summe konnte der Konzern Einnahmen in Höhe von 14,7 Milliarden US-Dollar erzielen, 8 % mehr als noch im Vorjahr. Für das kommende Quartal rechnet der Konzern mit Einnahmen von mindestens 12,6 Milliarden US-Dollar. Daneben konnte Cisco im ersten Quartal fünf weitere Firmen akquirieren, darunter Accedian und SamKnows.



Für die Aktie des Unternehmens, welches vor allem für seine Router und Switches bekannt ist, ging es nach der Veröffentlichung der Zahlen Richtung Süden. Teilweise standen für das Wertpapier prozentual zweistellige Verluste zu Buche.













Quelle: HSBC