MIAMI, Nov. 16, 2023und heißt seine ersten Gäste herzlich willkommen. Im Herzen von Montego Bay, Jamaika, gelegen, bietet dieses Resort nur für Erwachsene 352 moderne Unterkünfte, zwölf verschiedene Speisemöglichkeiten, unberührte Pools, ein privates Eiland und endlose Unterhaltungsmöglichkeiten, wodurch die Präsenz von Blue Diamond Resorts in Jamaika mit fünf verschiedenen Häusern weiter gestärkt wird.



"Wir sind bestrebt, unseren Gästen maßgeschneiderte Erlebnisse zu bieten, die ihren individuellen Vorlieben entsprechen, und freuen uns sehr, eine neue ‚Togetherness'-Option für Erwachsene in der berühmten Destination Montego Bay einzuführen", so Jordi Pelfort, President von Blue Diamond Resorts. "Dieser Neuzugang in unserem Portfolio stärkt nicht nur unsere Position als Marktführer im All-Inclusive-Segment, sondern unterstreicht auch unser Engagement, die Erwartungen zu übertreffen, um der wachsenden Nachfrage nach gehobenen und personalisierten All-Inclusive-Erlebnissen gerecht zu werden."

Im Laufe der Zeit ist Hideaway at Royalton Resorts unter dem Konzept "Stay at 1 - Play at 2" zu einem Synonym für außergewöhnliche Ferien nur für Erwachsene geworden und ist damit die ideale Wahl für Paare, erwachsene Freunde und Menschen, die Entspannung und Erholung suchen. Das neu eröffnete Resort verfügt über 352 moderne und elegante Zimmer und Suiten mit Terrassen oder Balkonen mit spektakulärer Aussicht, die mit geschmackvollen und modernen Akzenten gestaltet sind. Besonders hervorzuheben ist die Diamond Club Chairman Beach Walkout Suite, ein einzigartiges Angebot im Bereich nur für Erwachsene mit direktem Strandzugang. Alle Unterkünfte verfügen über die für Royalton typische DreamBed-Matratze mit Laken mit hoher Fadenzahl, eine Regendusche, kostenloses High-Speed-WLAN im gesamten Resort über All-In Connectivity, Zimmerservice rund um die Uhr über Telefon oder Smart-TV, eine täglich aufgefüllte Minibar und weitere exklusive Annehmlichkeiten.

Das Hideaway at Royalton Blue Waters wird zwei Gebäude mit der exklusiven Diamond Club-Zimmerkategorie anbieten, die das All-inclusive-Erlebnis mit persönlichem Butler-Service, erweiterten Annehmlichkeiten im Zimmer, eigenen Pool- und Strandbereichen, einer privaten Lounge, Zugang zu einer privaten Insel und allen gehobenen Annehmlichkeiten dieser Kategorie.

Essen und Trinken sind in diesem erst kürzlich eröffneten Resort keine Nebensache, denn es gibt 11 Bars und 12 Restaurants. Besonders hervorzuheben ist das auf Meeresfrüchte und Ceviche spezialisierte Restaurant Dorado, das erste seiner Art in Montego Bay und ein Markenzeichen dieses Resorts nur für Erwachsene. Das kulinarische Angebot umfasst jamaikanische, italienische, japanische, indische, Tex-Mex- und karibische Geschmacksrichtungen.

Die Togetherness-Erfahrung erstreckt sich auch auf Tagungen, Incentives und Firmenveranstaltungen mit vielseitigen Veranstaltungsorten, darunter Konferenz- und Banketteinrichtungen sowie Strandpavillons und üppige Gartenanlagen für Luxushochzeiten und Flitterwochen.

"Wir sind offiziell bereit, Urlauber in unserem Karibikparadies willkommen zu heißen, wo unser engagiertes, talentiertes und leidenschaftliches Team einen außergewöhnlichen Service bietet und gleichzeitig zum regionalen Wachstum beiträgt", fügte Pelfort hinzu.

Die Eröffnung dieses All-Inclusive-Resorts nur für Erwachsene fällt nahtlos mit dem Black Friday Sale der Blue Diamond Resorts zusammen, der es Luxusreisenden ermöglicht, sich ihren nächsten Urlaub im jamaikanischen Paradies zu sichern und dabei Hunderte von Dollar zu sparen.

Weitere Informationen und Reservierungen finden Sie unter www.hideawayatroyalton.com.

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resortsverfügt über mehr als 60 Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, wo jeder zur Familie gehört. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu Hochzeiten, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen - in diesen Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity, DreamBed und die Sports Event Guarantee gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royaltonein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton CHICResorts, eine pulsierende und lebendige All-inclusive-Marke, das Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royaltonermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Schönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido NegrilGästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spabietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während Starfish Resortseinen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resortslädt seine Gäste ein, Vacation Like A Starden Paparazzi ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht.

Weitere Informationen zu Blue Diamond Resorts finden Sie unter www.bluediamondresorts.com.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a355e14d-aeb3-487c-ac71-f563c67b0b61