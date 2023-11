DJ Scholz lobt "Stärke und Robustheit" des Wirtschaftsstandortes

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat beim Handelskongress Deutschland positive Anzeichen für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland betont. Die Reallöhne seien seit zwei Jahren erstmals wieder gestiegen, und die Erwerbsquote liege so hoch wie noch nie, sagte er bei dem Kongress des Handelsverbandes Deutschland (HDE). Lieferengpässe lösten sich auf. "Das alles kommt nicht von ungefähr, sondern ist Ausweis der Stärke und Robustheit des Standortes Deutschland", betonte Scholz. Die konjunkturelle Lage sei "inzwischen besser als die Stimmung vermuten lässt".

Vergangene Woche hätten die Wirtschaftsweisen in ihrem Jahresgutachten sehr klar benannt, was den Standort Deutschland in den zurückliegenden zwei Jahren belastet habe: "Die Energiekrise aufgrund des russischen Angriffskriegs, die weltweite geldpolitische Straffung, auch die schleppende Entwicklung in China", sagte Scholz. Zugleich gingen sie wie auch die Bundesregierung davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr trotz dieser Widrigkeiten wieder wachse, betonte der Kanzler.

November 16, 2023

