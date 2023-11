EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate



16.11.2023

PRESSEMITTEILUNG Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse der ersten neun Monate Der Konzernumsatz lag bei 285,6 Mio. CHF (Vorjahr 386,1 Mio. CHF).

Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich auf -3,0 Mio. CHF (Vorjahr 1,0 Mio. CHF).

Die Eigenkapitalquote lag per 30. September 2023 bei 25,8 % (31. Dezember 2022: 29,3 %). Pratteln, 16. November 2023 - Highlight-Gruppe veröffentlicht Entwicklung der ersten neun Monate Konzernentwicklung im dritten Quartal 2023 Im Vergleich zum Vorjahr nahmen die Umsatzerlöse produktionsbedingt im Filmsegment sowie aufgrund der Fremdwährungseffekte ab.

Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei -3,0 Mio. CHF (Vorjahr 1,0 Mio. CHF).

Die Eigenkapitalquote nahm zum Vorjahr von 29,3 % auf 25,8 % ab. Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2023 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 3Q2023 3Q2022 Abw. in % Umsatzerlöse 285,6 386,1 -26,0 EBIT -3,0 1,0 n/a Konzernperiodenergebnis

(nach Steuern) -18,0 -12,0 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -18,4 -12,3 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,32 -0,22 n/a Segmentumsatz Film 171,7 272,1 -36,9 Sport und Event 113,9 114,0 -0,1 Segmentergebnis Film 5,6 12,2 -54,1 Sport und Event -4,2 -6,5 35,8 in Mio. CHF 30.09.2023 31.12.2022 Abw. in % Bilanzsumme 632,0 634,2 -0,4 Eigenkapital 163,0 186,0 -12,4 Eigenkapitalquote (%) 25,8 29,3 -3,5 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 208,2 112,3 85,4 Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 25,9 29,9 -13,5

Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91

E-Mail: ir@hlcom.ch





