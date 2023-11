HelloFresh kommt am Donnerstag unter die Räder. In der Spitze verlieren die Papiere des Kochboxenversenders rund ein Viertel an Wert. Grund dafür ist eine überraschende Senkung des Ausblicks nur drei Wochen nach der Zahlenvorlage (DER AKTIONÄR berichtete). Die Berliner haben viel Vertrauen am Markt verspielt. Am 26. Oktober hatte der MDAX-Konzern - im Rahmen der Veröffentlichung der Geschäftszahlen - seine Jahresziele nämlich noch bekräftigt. Zu diesem Zeitpunkt war von einer Umsatzsteigerung (im ...

