New York (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat heute anlässlich der bevorstehenden gemütlichen Feiertage die exquisite Homewear Collection 2023 (https://www.lilysilk.com/us/women/sleepwear/silk-pajamas-new-arrivals.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=hl231116) sowie ein erweitertes Sortiment an GOTS zertifizierten Bio-Seidenprodukten (https://www.lilysilk.com/us/gots.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=hl231116) vorgestellt. Die neuen Linien, die Komfort und Eleganz vereinen, versprechen, das Urlaubserlebnis zu Hause zu verbessern, indem sie eine Mischung aus Stil, Nachhaltigkeit und der unvergleichlichen Weichheit von hochwertiger Seide bieten.LILYSILK ist sich der Bedeutung des Komforts in den eigenen vier Wänden bewusst und präsentiert seine neuen Angebote genau zu dem Zeitpunkt, an dem die kühleren Temperaturen und der Geist von Erntedank und Weihnachten uns dazu ermutigen, unser Leben zu Hause zu würdigen. Die Homewear Collection, hergestellt aus feinsten Materialien, enthält herausragende Artikel wie das Amalfi Button-Up Full Length Striped Pajama-Set (https://www.lilysilk.com/us/the-amalfi-button-up-full-length-striped-pajama-set.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=hl231116). Dieses Set, das Luxus und Entspannung verkörpert, zeigt die reiche Textur und die beruhigenden Farbtöne, die sich perfekt für den Urlaub oder eine ruhige Nachtruhe eignen.Ein weiteres Highlight ist das Pena Pajamas-Set (https://www.lilysilk.com/us/pena-pajamas-set.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=hl231116), das sich von der königlichen Ästhetik des Pena Palace inspirieren lässt und ein zeitloses Modestatement für zu Hause bietet. Diese Pajamas sind in den Farben Dark Olive und Lily White erhältlich und sorgen dafür, dass die Eleganz nicht auf die Außenwelt beschränkt ist.Nachhaltigkeit ausbauen: Das erweiterteGOTS-zertifizierte SortimentIm Rahmen seines Engagements für den Umweltschutz fort hat LILYSILK sein GOTS-zertifiziertes Sortiment (https://www.lilysilk.com/us/gots.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=hl231116) erweitert. Der weltweit anerkannte GOTS-Standard gewährleistet, dass die Textilien ökologisch und ethisch hergestellt werden. Nach der erfolgreichen Einführung des ersten GOTS-zertifizierten Seidenkissenbezugs im Mai bietet die Marke nun eine breitere Palette von Produkten wie Pajamas, Nachthemden und Bettwäsche an, die alle die strengen GOTS-Kriterien erfüllen.Im Mittelpunkt dieser Erweiterung steht der Seidenkissenbezug 22 Momme Terse Envelope (https://www.lilysilk.com/us/22-momme-terse-silk-pillowcase-gots.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=hl231116), ein Beweis für das Engagement von LILYSILK, umweltfreundliche Praktiken mit dauerhafter Qualität zu verbinden. Der Kissenbezug, der für seine Langlebigkeit und chemiefreie Zusammensetzung bekannt ist, unterstreicht das Engagement der Marke, Luxus anzubieten, der sowohl gewissenhaft als auch beruhigend ist."Unser Ziel ist es, das Wohlbefinden unserer Kunden durch luxuriöse, komfortable und nachhaltige Heimprodukte zu steigern", beschreibt CEO David Wang, das Ethos der Marke. "Wir bei LILYSILK haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden zu verbessern. Unsere Homewear- und GOTS-zertifizierten Kollektionen werden mit Sorgfalt zusammengestellt, um sicherzustellen, dass unsere Kunden in ihren schönsten Momenten zu Hause eine harmonische Mischung aus Gemütlichkeit und raffiniertem Stil genießen können."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2278663/LILYSILK_2023_Homewear_Collection.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lilysilk-bringt-exquisite-homewear-auf-den-markt-und-erweitert-die-gots-zertifizierte-bio-kollektion-fur-die-festtage-um-das-heim-zu-erwarmen-301991008.htmlPressekontakt:Sherry Zhang,pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5650989