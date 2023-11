Halle/MZ (ots) -



Natürlich ist es richtig, wenn der demokratische Staat Grenzen zieht gegenüber jenen, die ihn bekämpfen. In diesen Wochen ist es überdies besonders nötig, weil sich die Islamisten-Szene durch den Terrorangriff der Hamas auf Israel gestärkt sieht und Antisemitismus stets zentraler Bestandteil ihrer Ideologie war. Dem muss der Staat mit Härte begegnen. Doch Repression ist eben nicht genug. So kommt zum Beispiel die Antwort auf die Frage, warum die pro-palästinensischen Demonstrationen derzeit so viel Zulauf haben, zu kurz. Dabei ist Extremismus sehr häufig Folge unzureichender Integration. Das macht es Extremisten leicht.



