Gute Renditen in den Staaten - der Sachwerte-Award-Preisträger BVT bietet Beteiligungen im US-Immobilienmarkt an. Geschäftsführer Jens Freudenberg erläutert im One On One-Gespräch mit Mein-Geld Chefin Isabelle Hägewald, warum diese Assetklasse ganz besonders zur Diversifizierung beiträgt, was sein Unternehmen für die Zukunft plant und warum man unbedingt einen alternativen Investmentfonds in Auge fassen sollte. meingeldmedien oneonone sachwertanlagen sachwerte-awards fonds geldanlage

