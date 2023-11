Wieder mal eine Enttäuschung für Alibaba-Anleger: Der Kurs der Aktie rutscht heute rund neun Prozent ins Minus und fällt unter 80 Dollar. An den Quartalszahlen insgesamt lag das kaum. Der Umsatz erfüllte jedenfalls die Erwartungen und einen operativen Gewinn gab es auch. Trotzdem gibt es schlechte Neuigkeiten.Alibaba hatte vor einiger Zeit angekündigt, den Konzern in verschiedene Teile aufzuspalten und die einzelnen Sparten im Zweifel an die Börse zu bringen, um Werte zu heben. Die Cloud-Ausgliederung ...

