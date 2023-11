In den letzten 24 Stunden verzeichnete der Platinpreis eine beeindruckende Steigerung von 1,2 % und erreichte am Donnerstag um 17 Uhr einen Stand von 904 US-Dollar. Diese Entwicklung ist Teil eines bemerkenswerten Wochenverlaufs, in dem Platin insgesamt ein Plus von 7,0 % erzielen konnte.Anzeige:Der Edelmetallmarkt präsentierte sich in dieser Woche überaus positiv. Während Silber neue mehrmonatige Höchststände erreichte, zeigte sich auch Platin (TVC:PLATINUM) von seiner starken Seite. Besonders im Blickpunkt steht die Preisspanne von 940 bis 960 ...

