The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.11.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.11.2023

.

ISIN Name

AU000000SAU3 SOUTHERN GOLD LTD.

AU0000121618 SILK LASER AUSTRALIA LTD

CA29669R1010 ESSENTIAL ENERGY SVCS LTD

CA65405R1047 NICOLA MINING

CA9878121040 YOURWAY CANNABIS BRANDS

FR0010296061 LYX.MSCI USA E.BR.CTB D

FR001400HDX0 NEOVACS NOM. EO 0,0005

LU0106236424 SISF-EUR.SUS.VALUE B ACC.

US00180G2057 AMTD IDEA G.SP.ADR/2 CL.A

US7628313030 RICEBRAN TECHNOLOGIES

US808513BJ38 CHARL.SCHWAB 20/DEP.SHS

US8112461079 SCULPTOR CAP MGMT CL. A

US81720R4065 SENESTECH INC. DL-,001

US89686D1054 TRIVAGO A SP.ADS/1 EO-,06

XS2357838601 SASA.POL.SAN 21/26 CV

XS2675718212 LEVERAGE SHA ETP 2071

