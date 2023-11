WOLFSBURG (IT-Times) - Der Automobilkonzern Volkswagen (VW) AG will in Mexiko mit einem Werk neue Elektroauto-Modelle bauen und diese auch in andere Länder exportieren. Die Volkswagen (VW) AG (ISIN: DE0007664039) plant den Bau von Elektrofahrzeugen in Mexiko. Die Anfangsinvestition für das Vorhaben liegt...

Den vollständigen Artikel lesen ...