Der Vorstandsvorsitzende des Saudi Fund for Development (SFD), S.E. Sultan Al-Marshad, unterzeichnete heute zwei Rahmenvereinbarungen mit den Regierungen von St. Vincent und den Grenadinen sowie von St. Kitts und Nevis. Die Unterzeichnung fand in Riad, Königreich Saudi-Arabien, im Vorfeld des saudi-arabischen CARICOM-Gipfels statt, der am Donnerstag, den 16. November 2023, beginnt.

SFD's CEO, H.E. Sultan Al-Marshad (right), poses for a photo with the Prime Minister of Saint Kitts and Nevis, Hon. Terence Drew, following the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) (Photo: AETOSWire)

Die erste Vereinbarung, die mit dem Premierminister von St. Vincent und den Grenadinen, Ralph E. Gonsalves, unterzeichnet wurde, sieht eine Bereitstellung von 50 Millionen US-Dollar vor, mit denen der SFD das Projekt "Erweiterung, Bau und Sanierung einer Reihe von Gebäuden und Einrichtungen, die von Naturkatastrophen betroffen sind" finanzieren wird. Mit der Finanzierung dieses Projekts wird der SFD dazu beitragen, wichtige Infrastrukturen wiederherzustellen, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit des Landes nach Naturkatastrophen zu stärken.

Die zweite Absichtserklärung, die mit dem Premierminister von St. Kitts und Nevis, Hon. Terence Drew, unterzeichnet wurde, sieht vor, dass der SFD Mittel in Höhe von 40 Millionen US-Dollar für die Finanzierung des Ausbaus des Kraftwerksprojekts Needsmust bereitstellt. Mittels der Finanzierung dieses Projekts wird der SFD dazu beitragen, die Energieversorgung des Landes und die sozioökonomische Entwicklung von St. Kitts und Nevis zu unterstützen.

Beide Absichtserklärungen sind ein Beleg für das Engagement des SFD zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung in der Karibik und bekräftigen die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und Solidarität zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und zur Förderung des sozialen und wirtschaftlichen Wachstums, insbesondere in den kleinen Inselentwicklungsstaaten (SIDS).

Im Einklang mit seiner Aufgabe, die globale nachhaltige Entwicklung zu fördern, hat der SFD seit 1975 mehr als 800 Entwicklungsprojekte in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar in über 100 Ländern der Welt finanziert. Der SFD ist seit fast vier Jahrzehnten aktiv an Entwicklungsprojekten in den CARICOM-Mitgliedstaaten beteiligt. Seit Anfang dieses Jahres hat er rund 670 Millionen Dollar für zwölf Entwicklungsprojekte bereitgestellt.

