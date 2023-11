Ganz so kräftig wie am Vortag fielen die Kursgewinne am Mittwoch nicht mehr aus. Dennoch ging es mit Aktien reihenweise in die Höhe und der DAX freute sich gestern über Aufschläge in Höhe von 0,86 Prozent. Zwar machten hier und dort auch warnende Worte die Runde. Von denen schien sich aber niemand aus der Ruhe bringen lassen zu wollen. Zu groß ist die Hoffnung, dass mit einem endgültigen Ende der Zinserhöhungen endlich wieder nachhaltiger Schwung entstehen könnte.Große Hoffnungen machen sich die Anleger schon seit einer Weile bei ...

